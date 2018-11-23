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З 24 листопада у центрі Києва до січня обмежать рух транспорту у зв'язку з новорічними святами

23 листопада, 2018 - 22:06
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

З 24 листопада у центрі Києва буде обмежений рух транспорту через підготовку та святкування новорічних свят.

Обмеження руху діятиме до 24 січня, повідомляє прес-служба КМДА.

У суботу розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання проекту “Країна північного сяйва” до новорічних свят.

Рух транспорту обмежать уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі із 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.

19, 23, 24, 25 та 31 грудня, а також 1 та 7 січня планується заборона руху всіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом. У зв’язку із цим у суботні, недільні, святкові та неробочі дні планується відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути громадського транспорту буде внесено відповідні зміни.

У новорічну ніч планується продовжити роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер перевести у цілодобовий режим.

Ярмаркові містечка розпочнуть роботу із 15 грудня.

Джерело: День

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