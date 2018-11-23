Збірна України завоювала "золото" на Кубку світу з ушу

В місті Янгон (М’янма) відбувся ІІ Кубок світу з ушу (таолу) "Taolu World Cup 2018", який зібрав близько ста учасників з 21 країни.

Про це інформує Спортивний комітет України.

Україну на змаганнях вдало представили чемпіонка світу з ушу (традиційні комплекси) Ганна Терещенко та чоловіча команда у складі Романа Реви, Артема Суонга та Даніїла Фещенка, а також Людмила Темна.

Чоловіча команда здобула "золото" Кубку світу. Ганна Терещенко виборола срібну медаль у розділі "чан цюань" (комплекси без зброї), поступившись суперниці з Китаю лише 0,04 балами. Людмила Темна зупинилась на п’ятій сходинці.

"Феєричне завершення світових змагань з ушу! І в далекому Янгоні лунав гімн України! Наші хлопці переможці Фіналу Кубку світу з ушу! Приємно", - зізнався президент Федерації Ушу України Олег Чуканов.