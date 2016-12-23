Бойовики відмовились підтвердити утримання 110 заручників, - Геращенко

Представники окремих районів Донецької і Луганської областей відмовились підтверджувати утримання 110 заручників, яких вимагають звільнити українська сторона та мінська група.

Під час скайп-конференції, що відбулася 23 грудня, вони заявили, що утримують вдвічі менше заручників, повідомила віце-спікер Верховної Ради України та представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас представники ОРДЛО вимагають від української сторони негайно передати їм 700 осіб в обмін на звільнення менше ніж 50.

"В списку тих, кого вимагають, є вбивці і інші особи, що вчинили найтяжчі злочини. В списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам відомі - їх просто ховають і не дають жодноі інформаціі про звільнення", - наголосила Геращенко.

Вона додала, що під час сьогоднішньої скайп-конференції українська сторона ставила питання пошуку компромісу задля обміну полоненими до різдвяних свят, нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків та піднімали питання про негайну передачу українській стороні нового заручника, який був поранений та потрапив до рук бойовиків кілька днів тому під час бойового зіткнення.

"Відповіді не було, вірніше, по суті, весь світ почув сьогодні відповідь від очильника РФ: що режисери і журналісти - диверсанти і терористи, що українська сторона не амністує всіх, що має бути прийнято закон про амністію. Да, про амністію кричали сьогодні і ОРДЛО....", - заявила, представник України у гуманітарній підгрупі.

Вона також наголосила, що причина зриву переговорів - неготовність Росії зараз віддавати заручників.