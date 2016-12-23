Через масові протести у Конго узгодили план відставки президента Кабіли

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) політичні сили парламентської більшості та опозиції узгодили принципові положення угоди, яка має покласти край кризі в країні.

За документом президент Жозеф Кабіла залишить свою посаду до кінця 2017 року, заявили лідери опозиції у п'ятницю, 23 грудня, повідомляє агенція Reuters.

Угода стала кроком для вирішення політичної кризи на тлі масових протестів з вимогою відставки Кабіли, на яких загинули десятки людей. Документ не дозволяє змінювати конституцію, щоб Кабіла отримав право на третій термін.

У свою чергу, нового прем'єр-міністра мають призначити від опозиції, яка також буде контролювати виконання угоди. Уряд наразі не коментував документ.

Кабіла обійняв посаду президента у 2001 році після вбивства його батька, який тоді очолював державу. У 2006 він вперше виграв вибори, розпочавши формально перший термін на посаді президента. За конституцією ДРК, він не має права балотуватися на третій термін. Проте заплановані на листопад поточного року президентські вибори відтермінували до 2018 року, хоча повноваження Кабіли формально завершилися 20 грудня.