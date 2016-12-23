Данилюк представив склад наглядової ради "ПриватБанку"

Міністр фінансів України представив сімох членів наглядової ради "ПриватБанку". Склад наглядової ради міністр представив під час брифінгу, передає УНН.

“Хочу зараз представити склад наглядової ради... Всього в наглядовій раді буде сім членів... Хочу розпочати з Франсіса Маліжа. Він зараз є керуючим директором ЄБРР в країнах Східної Європи... Другий - це Андреа Монета, зараз є керуючим партнером Apollo Global Management... Наступна - Олександра Макарова, мій перший заступник... Вона буде представляти уряд, державу в наглядовій раді. Наступний - Артем Шевальов, був заступником міністра фінансів з питань європейської інтеграції... Наступний член - Стівен Сигіл, відомий фінансист, запропонований Світовим банком... Наступний - Сергій Олексієнко, зараз він є уповноважений із інвестиційний банкір НАК „Нафтогаз України“... Наступний - Енгін Акіакоча, представник Міжнародного валютного фонду”.

Натомість, Данилюк зазначив, що голову наглядової ради наразі не визначено, та обирати її буде сама наглядова рада.

“Наразі голову наглядової ради ще не визначено. Безпосередньо її обирати буде сама наглядова рада”, - додав він.

Нагадаємо, що Голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок привітав схвалення Верховною Радою держбюджету та сміливість рішення щодо націоналізації "ПриватБанку".