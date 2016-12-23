До 675-річчя князівський рід Острозьких з'явився на поштових марках

В Острозькому замку на Рівненщині презентували поштовий блок серії "Славетні роди України", присвячений 675-річчю видатної княжої династії.

Поштовий блок № 140 "Князівський рід Острозьких XIV – XVII ст." 2015 року випуску із серії "Славетні роди України" посів 2-е місце в міжнародному конкурсі NexoFil "Найкраща марка світу 2015" (Іспанія) в категорії "Поштові блоки".

Блок, що випущено тиражем 40 тисяч шт., складається з трьох марок: № 1471 "Василь-Костянтин Острозький. 1526-1608", № 1472 "Гальшка (Єлизавета) Острозька. 1539-1582" та № 1473 "Костянтин Острозький. 1460-1530".

Дизайн блока та штемпелів виконав відомий художник України Володимир Таран. Продукцію виготовлено офсетним способом друку із застосуванням технології тиснення фольгою. Це додає певної урочистості випуску та увідповіднює його духові доби.

Князі Острозькі – одна з найвідоміших родин в історії України XIV –XVII ст., ревні охоронці української культури та свободи. Протягом трьох століть рід Острозьких був символом України-Русі, що відстоював національну самобутність.

У свою чергу, нагорода NexoFil організована групою Nexo – видавців відомого в сфері філателії та нумізматики іспанського журналу з нагоди 70-річчя видання. Серед журі конкурсу – незалежні міжнародні фахові експерти з країн Європи та Америки.

Віртуальну екскурсію Музеєм історії Острозької академії Ви можете відвідати за посиланням.