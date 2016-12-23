Головному редактору "Дня" присвоєно звання "Почесний громадянин селища Локачі"

Головному редактору газети «День» Ларисі Івшиній присвоєно звання «Почесний громадянин селища Локачі».

Таке рішення сесія Локачинської селищної ради прийняла майже увечері у п’ятницю 23 грудня, бо й проходила вже після обіду.

Депутати одноголосно підтримали клопотання педагогічного колективу Локачинської школи-гімназії про присвоєння відомій землячці, головному редактору всеукраїнської газети "День" Ларисі Олексіївні Івшиній (Жаловазі) звання "Почесний громадянин селища Локачі".

Директор гімназії Оксана Сахарчук каже, що відчуває невимовну радість, адже подія для Локач і локачан справді неординарна і давно очікувана. Рішення про присвоєння такого звання Ларисі Івшиній підтримали і батьки учнів гімназії, про що попередньо говорили на батьківських зборах, у містечку живе ще чимало людей, які пам’ятають і родину Лариси Жаловаги, її саму як одну з кращих учениць школи. І звісно, що земляки слідкують за її діяльністю у столиці.

Оксана Сахарчук, котра була одним з ініціаторів присвоєння Ларисі Івшиній такого звання, вважає: треба відзначати людину, дякувати їй тоді, коли вона поруч з нами. «Не сприймаю в даному випадку фрази «Нема пророка у своїй Вітчизні», - каже вона. – Гуманітарна аура нації, над якою працює Лариса Івшина, підносить націю, вона з людей, які тримають над Україною її інтелектуальне небо. Любимо, пишаємось і дуже-дуже чекаємо в гості!» У гімназії наразі активно готуються до презентації останньої книжкової новинки «Дня» - «Сестра моя, Софія». Презентації книг «Дня» тут проводять щороку і щоразу креативно й цікаво. Давно учні і вчителі, батьки хочуть почути живе слово Лариси Івшиної, її коментарі, розмірковування.

«Таке відзначення дуже потрібне насамперед нам, локачанам, - каже Оксана Сахарчук. –Аби ми знали і цінували людину, котра не загубилас я у цьому житті, а є в ньомуприкладом для багатьох».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк