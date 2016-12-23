ГПУ підозрює "Правий сектор" та "Братство" у вбивстві силовиків під час Майдану

Генеральна прокуратура перевіряє активістів партії "Братство" та організації "Правий сектор" на причетність до вбивств правоохоронців під час Євромайдану

Про це в ефірі "112-Україна" повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Розслідування не ведеться щодо певних організацій, розслідувння ведеться стосовно осіб, які могли б перебувати у тій чи іншій організації. Встановлюються обставини - чи це була крайня необхідність, чи провокація, чи це було вбивство. Проводяться слідчі дії, обробляється інформація", - повідомив Горбатюк.

У свою чергу Артем Скоропадський - речник "Правого Сектору" зазначив, що поки що не отримував офіційної інформації від ГПУ.

"Ніякої інформації немає від ГПУ, дізнаємося все із новин. Три роки минуло, слідство ведуть тільки зараз. Ніяких вбивст на Майдані не було, була кровава розправа над майданівцями, і активісти давали відсід, коли міліціонери стріляли, коли тітушки давал по голові", - сказав Скоропадський.

В ухвалах Печерського районного суду (1; 2; 3; 4;) від 16 грудня, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначено, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і бійців спецпідрозділу "Беркут" 18 - 20 лютого 2014 року.

"На предмет причетності до вчинення вказаних злочинів перевіряються особи з числа членів організації "Правий сектор", які в період акцій протесту і після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки вони були виселені в січні 2015 року", - сказано в тексті документа.