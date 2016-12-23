ІДІЛ спалила живцем двох нібито турецьких військових, - ЗМІ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" випустила відео, на якому спалюються живцем нібито двоє захоплених у полон турецьких солдатів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

Агенція відзначає, що відео спалення турецьких військових з’явилося після того, як Анкара пообіцяла боротися з "терором" в Сирії у відповідь на смерть 16 турецьких військовослужбовців, які загинули в бою з терористами ІДІЛ на території Сирії в рамках операції "Щит Євфрату".

"19-хвилинне відео, на якому можна побачити, як двох вдягнених у військову уніформу чоловіків витягують з клітки, зв'язують і підпалюють, розміщене на джихадистських веб-сайтах, як заявляє ІДІЛ, відзняте у провінції Алеппо", – йдеться у повідомленні.

Голос за кадром, який говорить турецькою, критикує президента Туреччини Реджепп Тайїпа Ердогана і закликає до знищення Туреччини.

Відзначимо, що за інформацією телеканалу Al Jazeera, який посилається на турецький ресурс Turkey Blocks, після появи цього відео в інтернеті, Туреччина заблокувала доступ до Twitter, YouTube і Facebook.