Італія підтвердила факт загибелі підозрюваного у берлінському теракті

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті підтвердив, що сьогодні в передмісті Мілана застрелили громадянина Тунісу Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на ярмарку у Берліні.

Про це повідомляє Reuters.

Амрі був ідентифікований за відбитками пальців. Міністр також заявив, що італійська поліція мала інформацію, що він міг бути в цьому районі.

Підозрюваного зупинили поліцейські під час патрулювання біля залізничного вокзалу Сесто-Сан-Джованні у передмісті Мілані близько 3 ночі в п'ятницю. Вони попросили його пред’явити документи, після чого Амрі почав стріляти.

В результаті перестрілки нападник був вбитий, але він встиг поранити одного із поліцейських.

Раніше повідомлялось, що в рюкзаку Амрі знайшли квиток на поїзд, який прибув із Франції.

Нагадаємо, що в ЗМІ поширилась інформація про те, що підозрюваного у берлінському теракті застрелили в Мілані.