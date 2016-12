Із захопленого літака на Мальті відпустили вже 109 людей

Викрадачі літака Airbus А320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті, відпустили 109 пасажирів та кількох членів екіпажу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат у Twitter.

На борту літака перебували 111 пасажирів: 82 чоловіків, 28 жінок і одна дитина.

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.