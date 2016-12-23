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Із захопленого літака на Мальті відпустили вже 109 людей

23 грудня, 2016 - 18:15
Фото Reuters

Викрадачі літака Airbus А320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті, відпустили 109 пасажирів та кількох членів екіпажу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат у Twitter.

На борту літака перебували 111 пасажирів: 82 чоловіків, 28 жінок і одна дитина. 

Нагадаємо, що викрадачі лівійського літака вимагають звільнення сина Каддафі.

Джерело: День
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