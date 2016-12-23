Кількість жертв від вибуху на ринку феєрверків у Мексиці зросла до 35 людей

Внаслідок серії потужних вибухів на ринку феєрверків у місті Тультепек у Мексиці в вівторок загинуло 35 людей, передає Reuters.

Як інформує місцева влада, внаслідок серії потужних вибухів на ринку феєрверків у місті Тультепек загинуло 35 людей. Останніми двома жертвами стали жінка і дівчинка, які померли у лікарні.

Також у місцевій владі додають, що 26 людей загинули на ринку, 9 в лікарні, десятки поранених.

Нагадаємо, вибух стався на популярному ринку Сан-Пабліто у місті за приблизно 32 км на північ від Мехіко напередодні різдвяних свят, тож багато мексиканців запасалися феєрверками.