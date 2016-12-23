Міноборони проводить перевірку забезпечення евакуації на Світлодарській дузі

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що особовий склад в зоні АТО забезпечений транспортом для евакуації.

Про це Полторак сказав під час години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання депутата Ігоря Лапіна, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні особовий склад, який виконує бойове завдання в зоні Антитерористичної операції, виходячи з наших можливостей, забезпечений транспортом для евакуації. В цьому році ми заключили контракт на 60 автомобілів, і також планували 40 в наступному", - сказав Полторак.

За його словами, при необхідному фінансуванні Міноборони готове збільшити кількість евакуаційного транспорту.

Також очільник оборонного відомства зазначив, що наразі проводиться службова перевірка стосовно ситуації з евакуацією, яка сталася на Світлодарській дузі.

"Щодо порядку забезпечення евакуації на Світлодарській дузі, то сьогодні міністерська перевірка працює. За підсумками роботи я прийму рішення", - сказав Полторак.

Як відомо, в мережі Інтернет з'явилося відео звернення одного з волонтерів, який був присутній на Світлодарській дузі під час евакуації поранених після наступу бойовиків. За словами волонтера, поранених бійців вивозили своїми силами волонтери та небайдужі громадяни, оскільки спеціальна техніка була відсутня.

Нагадаємо, протягом 18-20 грудня під час бойових дій в районі Світлодарської дуги в обласну клінічну лікарню ім. Калініна Донецька надійшло 42 тіла загиблих бойовиків.