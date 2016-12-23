На Донбасі перебуває понад 10 тис. кадрових російських військових, - Шкіряк

На сьогодні на території Донбасу, де ведуться бойові дії, постійно перебуває близько 10 тис. кадрових російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник голови МВС Зорян Шкіряк.

"Путін продовжуватиме загострення конфликту та ескалацію бойових дій на Донбасі і під час новорічно-різдвяних свят. Як і раніше, сьогодні в ОРДЛО постійно перебуває близько 10 тисяч кадрових російських військових" - повідомив Шкіряк.

Також радник голови МВС додав, що Збройні сили РФ провели ротацію на території Донбасу, внаслідок чого там активізувалися бойові дії.

"Наразі ЗС РФ провели планову ротацію своїх підрозділів практично по всій лінії фронту. Їхні "свіжі сили" отримали наказ свого Генштабу на посилення бойових дій та активізацію діяльності російських ДРГ від Широкиного до Станиці Луганської. Саме це ми й спостерігаємо кожного дня", - додав він.

Нагадаємо, за 18-20 грудня в морг надійшло 42 тіла загиблих бойовиків зі Світлодарська.