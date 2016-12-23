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На Мальті із захопленого літака звільнили всіх заручників

23 грудня, 2016 - 20:05
Фото Reuters

Двоє людей, що захопили авіалайнер Airbus A-320, здалися поліції Мальти, повідомляє  Malta Today.

За даними журналістів, обидва  зловмисники арештовані але вже попросили політичного притулку у мальтійської влади.

Звільнення заручників та захоплення терористів відбулося без силового сценарію. Перед тим звільнили всіх 111 пасажирів  - 82 чоловіків, 28 жінок та одну дитину. Поліція відвезла їх від літака.

Урядові джерела підтвердили повідомлення, що з’явилися раніше, про те що обидва чоловіки, які брали участь у захопленні літака, попросили політичного притулку в Мальті. Цю інформацію підтвердив також директор Лівійських авіалінії Абу Бакр Алфортах.

Нагадаємо, що викрадачі лівійського літака вимагали звільнення сина Каддафі.

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