На пункті пропуску "Краковець - Корчова" покращили умови перетину кордону

Учора, 22 грудня, на пункті пропуску через державний кордон України "Краковець – Корчова" створили додаткову смугу руху для громадян України, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС. Такий експеримент покликаний розвантажити потік транспортних засобів, зменшити черги на кордоні та пришвидшити процедуру перетину кордону для людей, котрі прямують на відпочинок, у бізнес- чи дипломатичних справах.

За словами начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимира Єгорова, здебільшого черги на митниці створюють транспортні засоби з іноземною реєстрацією. Вони більш ніж удвічі перевищують кількість автомобілів з українськими номерами та перетинають кордон кожні 5 днів у режимі "транзит" відповідно до Митного Кодексу України. Це створює дискомфорт для водіїв, авто яких має українську реєстрацію та громадян ЄС, адже вони змушені чекати у загальній черзі.

"Ми створили додаткову смугу руху для громадян ЄС, а також громадян України, що мають авто з українською реєстрацією. А це близько 30-40% громадян, що перетинають західний кордон України, - розповів Володимир Єгоров. - Таким чином плануємо забезпечити комфортні умови людям, котрі прямують за кордон на відпочинок, у бізнес- чи дипломатичних справах, аби вони не чекали у загальних чергах разом із учасниками малого прикордонного руху. Цим громадянам ми і пропонуватимемо заїжджати на окрему смугу руху".

Експеримент стартував на пункті пропуску "Краковець – Корчова", адже цей контрольно-пропускний пункт найбільш технічно пристосований для його проведення. Спонсорські кошти у розмірі понад 400 тисяч гривень дозволили закупити знаки розмежування та провести ознакування території. Цей експеримент покликаний не лише зменшити черги на кордоні, а й побороти корупційну складову. Зокрема такий її елемент як продаж черги самими учасниками руху. Якщо він виявиться вдалим, то підніматимуть питання про упорядкування руху і на інших пунктах пропуску для забезпечення більш якісного та швидкого перетину кордону.

Обирати саме цю смугу руху у рекомендаційній, проте не обов'язковій формі, громадянам, що перетинають кордон, допомагатимуть працівники Нацполіції, котрих долучили до експерименту. На перших порах допомагатиме і черговий склад Держприкордонслужби.

Між самими водіями голоси "за" і "проти" за нову смугу руху розділилися. Учасники малого прикордонного руху, які перетинають кордон кожні 5 днів на транзитних автомобілях польської реєстрації ставляться до нововведення і з скептицизмом. Кажуть, що це ніякого результату не дасть, адже сам пункт пропуску не розширили. Отже пропускний пуск прийматиме таку ж кількість авто. Крім того, за їх словами, це виокремлює людей, створюючи нерівність між учасниками руху. Проте водії на українській реєстрації дотримуються іншої думки. "- Ми із сім'єю рідко їздимо за кордон, - розповів Олександр із Львова. - Проте кожна поїздка суцільні муки через "пересічників". Вони створюють шалені черги. Таким чином, людина, яка їде у власних справах за кордон може застрягнути на кордоні на дуже довгий час. "Пересічники" роблять бізнес на кордоні, то нехай трішки потерплять і дадуть звичайним громадянам нормально перетнути кордон".

Висновки із експерименту робитимуть через три місяці.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів