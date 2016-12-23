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Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч, голова Української Центральної Ради

На Світлодарській дузі з 18 грудня загинуло 8 українських військових

23 грудня, 2016 - 14:05
Фото з архіву "Дня"

З 18 грудня на Світлодарській дузі загинули 8 українських військових і 1 взяли в полон

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.

"18 грудня під час активної фази на Світлодарській дузі один з військовослужбовців був поранений і потрапив у полон. Більше військових, які б опинилися в полоні, у нас немає. Принаймні за інформацією, яку подають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення", – каже Лисенко.

Живий цей військовий чи ні - поки не відомо.

"Усього за період з 18 грудня і по сьогодні на Світлодарській дузі загинули 8 українських військових", - підсумував Лисенко.

Нагадаємо, що у зоні АТО минулої доби загинули 2 українських військових.

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