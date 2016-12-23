Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко представив платформу боротьби з корупцією в Україні.

Про це повідомляє прес-служба руху "Справедливість".

За його словами, вперше в Україні представлено системну стратегію Подолання корупції в Україні.

"У цій антикорупційної платформі в конкретному плані дій для подолання корупції насамперед у владі, є головні моменти, які, на моє переконання та на переконання вже нової ключової адміністрації Трампа, забезпечать можливість вирішення трьох головних питань", - наголосив лідер руху «Справедливість».

За його словами, йдеться про пошук вкраденого з України за всі роки незалежності по всьому світу, подолання політичної корупції, а також приєднання країни до міжнародної антикорупційної коаліції.

За словами В. Наливайченка, ця платформа розроблялася разом з американськими партнерами і вона отримала підтримку як представників Сенату, так і Конгресу США під час його візиту до Вашингтону 5-7 грудня.

Платформа боротьби з корупцією передбачає низку першочергових кроків: приєднання України до глобального антикорупційного консорціуму, міжнародний обмін інформацією про корупціонерів, співпрацю з прокурорами з США та ЄС для розслідування корупції, завершення реформи правоохоронних органів, створення Антикорупційного суду в Україні.

Крім того, в цій ініціативі йдеться про розслідування злочинів ЦВК України починаючи з виборів 2012 року, ухвалення закону в парламенті про покарання корупції під час АТО. Один з ключових пунктів «Платформи Наливайченка» стосується гарантованого захисту журналістів. «Має бути гарантування на законодавчому рівні захисту журналістів-розслідувачів корупційних злочинів», - наголосив він.

"Це основні пункти платформи, але вона разом з нашими міжнародними партнерами з сьогоднішнього дня відкривається для приєднання та роботи громадських організацій, активістів і журналістів", - зазначив Наливайченко.