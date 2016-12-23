Доки народ живе, живе і його мова
Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч, голова Української Центральної Ради

NASA опублікувала фото засніженої пустелі Сахара

23 грудня, 2016 - 12:13
Фото з Twitter NASA

Американське агентство NASA опублікувало зроблене з супутника фото снігу у пустелі Сахара. Зазначимо, що його тут не бачили майже 40 років.

Про це інформує NASA на своїй сторінці у Twitter.

"Сніг на краю пустелі Сахара у Африці зустрічається рідко, проте 19 грудня випав сніг і був помічений нашими супутниками", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, планетолог NASA Аманда Хендрікс із колегами назвала найліпше для колонізації людиною небесне тіло в Сонячній системі. Ним виявився Титан - один із супутників Сатурна.

Джерело: День
«День» у Facebook, , VK, Google+
Новини партнерів
Loading...