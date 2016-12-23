NASA опублікувала фото засніженої пустелі Сахара

Американське агентство NASA опублікувало зроблене з супутника фото снігу у пустелі Сахара. Зазначимо, що його тут не бачили майже 40 років.

Про це інформує NASA на своїй сторінці у Twitter.

"Сніг на краю пустелі Сахара у Африці зустрічається рідко, проте 19 грудня випав сніг і був помічений нашими супутниками", – йдеться в дописі.

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs — NASA (@NASA) December 22, 2016

Нагадаємо, планетолог NASA Аманда Хендрікс із колегами назвала найліпше для колонізації людиною небесне тіло в Сонячній системі. Ним виявився Титан - один із супутників Сатурна.