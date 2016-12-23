НАЗК направило до суду шість протоколів за невчасні е-декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таке рішення ухвалено на черговому засіданні. Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК виявили випадки невчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає НАЗК, документи складено відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Нацагентства.

У відомстві нагадали, що перший етап е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище тривав протягом 60 днів, а саме з 1 вересня до 30 жовтня 2016 року включно.