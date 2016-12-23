Підозрюваного у берлінському теракті застрелили в Італії, - ЗМІ

Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, в результаті якого загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в силах безпеки.

Видання повідомляє, що підозрюваний був вбитий у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю.

За інформацією Reuters, міністр внутрішніх справ Італії дасть прес-конференцію в Римі о 10.45 (за місцевим часом).

Раніше італійська агенція Ansa повідомляла про те, що в Мілані поліція застрелила невідомого.

Повідомляється, що чоловіка було вбито під час звичайної перевірки документів.

Нагадаємо, що раніше поліція знайшла відбитки пальців підозрюваного у здійсненні теракту в Берліні.