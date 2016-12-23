Свобода є єдиною характерною рисою цивілізації
Адам Міцкевич, польський поет

Поліція Німеччина підтвердила смерть громадянина України під час теракту

23 грудня, 2016 - 16:00
Фото Reuters

Поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.", - написав посол.

Від імені Української держави Мельник особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки.

Нагадаємо, що Італія підтвердила факт загибелі підозрюваного у берлінському теракті.

Джерело: День
«День» у Facebook, , VK, Google+
Новини партнерів
Loading...