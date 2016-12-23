Поліція Німеччина підтвердила смерть громадянина України під час теракту

Поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня
Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.
"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.", - написав посол.
Від імені Української держави Мельник особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки.
1/2 На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р. #Breitscheidplatz
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.
2/2 Від імені української держави особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.
Нагадаємо, що Італія підтвердила факт загибелі підозрюваного у берлінському теракті.