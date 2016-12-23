Поліція знайшла відбитки пальців підозрюваного у здійсненні теракту в Берліні

У вантажівці, яка в’їхала у натовп людей під час ярмарку в Берліні, виявили відбитки громадянина Тунісу.

Саме його поліція підозрює у здійснені теракту, повідомляє Укрінформ.

Слідство припускає, що саме мігрант Аніс Амрі перебував за кермом вантажівки, що вбила 12 людей.

"Ми можемо повідомити сьогодні, що ми маємо нову інформацію про те, що підозрюваний з великою долею ймовірності, дійсно є винним... У кабіні водія були знайдені відбитки пальців і є додаткові докази того, що підтверджують це", – заявив журналістам міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр.

Крім того, прес-секретар федерального прокурора Фрауке Кохлер підтвердила журналістам: "На даний момент у розслідуванні, ми припускаємо, що Аніс Амрі вів вантажівку". За її словами, напередодні поліція провела обшуки у кількох містах Німеччини, але не здійснила жодних арештів.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Берліні внаслідок теракту становить 12 людей, 49 поранені.