Рахунки "Азовмашу" заарештували через зарплатні борги

Рахунки маріупольського заводу ПАТ "Азовмаш" заарештували через борги по зарплаті.

Про це під час сесії міськради розповів керівник Маріупольської місцевої прокуратури №1 Олександр Кіор, передає Depo.Донбас.

"На даний час накладено арешт на рахунки підприємства. Заборонені усі операції, окрім виплати заробітної плати співробітникам та оплати обов'язкових платежів", - розповів Кіор.

За його словами, керівнику ПАТ "Азовмаш" Тарасу Поліщуку повідомлено про підозру.

Він також зазначив, що з невиплатою зарплати стикнулись і робітники ПрАТ "Старокримський кар'єр".

"Вони не отримували грошей протягом двох років. Після втручання прокуратури керівництво виплатило заробітну плату на суму майже 1 мільйон гривень", - сказав Кіор.

Нагадаємо, критична ситуація на підприємстві триває з 2015 року. Борги по зарплаті становлять понад 133 млн гривень.

На початку березня поточного року в господарський суд Києва надійшла заява про початок банкрутства заводу.

Його борги на початок 2015 року сягали 6,3 млрд грн, в тому числі за банківськими кредитами - понад 4,2 млрд грн. У своєму нинішньому фінансовому становищі компанія не в змозі погасити ці вимоги, і останні кілька років вона займалася переговорами про реструктуризацію боргових зобов'язань.

Також повідомлялося, що ініціатором банкрутства "Азовмашу" стали вже згадана "АзовЕлектроСталь" і "Азовська сталеплавильна компанія", що знаходяться під контролем бенефіціара групи Світлани Савчук та її зятя Тараса Поліщука.