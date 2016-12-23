СБУ відкрила низку проваджень щодо агентурної мережі спецслужб іноземних держав

Служба безпеки України за 11 місяців 2016 року за напрямом контррозвідки відкрила 330 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, за ст. 114 КК України (шпигунство) стосовно 5 іноземців (з них двох громадян РФ), на даний момент засуджений один чоловік.

Крім того, за ст. 111 ККУ (державна зрада) щодо 84 громадян України, з них засуджено 8 осіб.

Загалом, винесено вирок судами 74-м особам.

Зараз контррозвідкою перевіряються 89 осіб, вони обґрунтовано підозрюються у причетності до кадрового складу іноземних спецслужб.

Ще 599 осіб підозрюються у причетності до агентурної мережі спецслужб іноземних держав, а 48 осіб підозрюються у причетності до кадрового складу незаконних силових структур так званих "ДНР" і "ЛНР".