СБУ зафіксувала 247 кібератак на держустанови у 2016 році

СБУ зафіксувала 247 кібератак на інформаційні системи державних установ за 11 місяців 2016 року .

Про це йдеться у звіті СБУ щодо результатів окремих напрямків роботи відомства, передає Еspreso.tv.

"Виявлено 247 кібератак, об’єктами яких були інформаційно-телекомунікаційні системи дипломатичних установ, правоохоронних структур, складових елементів критичної інфраструктури тощо", - наголошується у СБУ.

Таким чином було відкрито 64 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання у роботу державних електронних інформаційних ресурсів. Зокрема, про підозру вже оголосили чотирьом особам, а суд виніс вже п'ять вироків у подібних справах.

Також було розпочато 14 кримінальних проваджень щодо функціонування неконтрольованих міжнародних каналів зв’язку, 4 особам оголошено про підозру, набули законної сили 9 вироків суду.

Нагадаємо, що СБУ відкрила низку проваджень щодо агентурної мережі спецслужб іноземних держав.