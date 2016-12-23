Середній розмір субсидії становить 1600 грн, - Рева

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги наразі становить 1600 гривень.

Про це на прес-конференції у п'ятницю заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

"Середній розмір субсидії у нас наразі становить 1600 грн на домогосподарство, а середній розмір платежу від сукупного доходу домогосподарства на житлово-комунальні послуги становить близько 9 відсотків", - сказав Рева.

Він також поінформував, що станом на сьогодні по субсидії звернулося 7,1 млн сімей, з них вона була призначена для 6,7 млн домогосподарств, і "400 тисяч заявок ще обробляється".

Окремо міністр відзначив, коли виплата субсидій для населення буде припинена.

"Взагалі ми розглядаємо субсидію як тимчасовий захід підтримки населення в умовах тимчасового підвищення цін на житлово-комунальні послуги. І вважаю, що субсидії буде припинено, коли люди будуть спроможні самотужки оплачувати житлово-комунальні послуги", - сказав Рева.