США розширили санкції проти РФ через Україну

У США знову розширили санкційні списки щодо Росії через Україну, а саме вони додали 21 юридичну особи з Росії та 2 з Криму, передає "Радіо Свобода".

Міністерство торгівлі США повідомило, що додає до списку суб’єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму. Влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України.

Перелік нових суб’єктів, які підпадують під санкції буде оприлюднений офіційно 27 грудня, відтоді санкції проти них і набудуть чинності.

Наразі відомо, що 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії, серед них сім дочірніх організацій концерну “Алмаз-Антей” і вісім дочірніх компаній концерну “Радіоелектронні технологі”, та дві російські компанії в окупованому Криму — “Кримські порти” і “Кримська залізниця”.

Із цього нового переліку Міністерства торгівлі кілька суб’єктів уже перебувають під іншими санкційними обмеженнями США, які оголошувало раніше Міністерство фінансів цієї країни.