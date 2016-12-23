Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф у 35,6 млн євро

Головний адміністративної суд Литви відхилив апеляцію "Газпрому" на рішення Ради з конкуренції, який зобов'язав російську компанію виплатити штраф у 35,6 мільйона євро за відмову підписати договір про обмін в газом з Lietuvos energija gamyba, повідомляє Дождь з посиланням на видання BNS.

Головний адміністративний суд Литви залишив в силі рішення Ради з конкуренції, прийняте в жовтні 2014 року. Це зобов'язує "Газпром" виплатити штраф у 35,651 мільйона євро.

У 2012 році Lietuvos energija gamyba звернулася до "Газпрому експорту" з проханням провести обмін для закупівлі палива на більш вигідних умовах. Литовська компанія запропонувала "Газпрому" направити в Литву частина газу, що поставляється до Польщі через Білорусь. Lietuvos energija gamyba пропонувала компенсувати російський газ в Польщі, передавши "Газпрому" газ, куплений в Європі.

У свою чергу, "Газпром" відмовив литовській компанії. Таке рішення викликало зростання цін для споживачів в Литві. Рада з конкуренції ухвалила, що "Газпром" створив перешкоди Lietuvos energija gamyba і порушив умови договору.

Відзначається, що в 2004 році при покупці 34% акцій компанії Lietuvos dujos "Газпром" зобов'язався не створювати перешкоди литовським споживачам в придбанні газу у інших постачальників.