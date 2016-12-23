Система роботи митниці вражена корупцією, - Гройсман

В Україні система роботи митниці серйозно вражена корупцією.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в Раді, передає "112 Україна".

"Я згоден з тим, що митниця вимагає подальших системних змін. Для цього нам були необхідні ресурси, ми їх зараз акумулювали для того, щоб зробити технічну модернізацію і абсолютно повністю змінювати систему роботи митниці. Ми зробимо спільну робочу групу з депутатами парламенту", – сказав Гройсман.

Прем'єр додав: "Я б хотів, щоб це була відкрита робота, і вона була ефективна, тому що система серйозно вражена корупцією, і це зробили не за один рік. Разом з тим нам вдалося з серпня змінити в кращу сторону роботу української митниці. Ми кожен місяць тепер даємо перевиконання на 1,5-2 і більше млрд грн. платежів. Але я вважаю, що цього недостатньо".

Гройсман вважає, що десятки мільярдів гривень на сьогоднішній день знаходяться в тіні.