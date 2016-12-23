У 2016 році більше 5 тис. мігрантів потонули в Середземному морі, - ООН

За даними ООН, у 2016 році більше 5 тис. осіб, що намагалися дістатися Європи, потонули в Середземному морі

Про це повідомляє ВВС.

Останній випадок трапився 22 грудня поблизу берегів Італії - через аварії двох кораблів загинули ймовірно 90 осіб.

В ООН закликають європейські країни спростити процедури реєстрації для мігрантів, більшість яких прибувають до Європи з Нігерії, Еритреї, Судану та Гамбії.

У 2015 році в Середземному морі загинули 3,8 тис. мігрантів.

Нагадаємо, що Німеччина цього року депортувала майже 24 тис. мігрантів.