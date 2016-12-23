У Австралії попередили теракти ІДІЛ

Поліція Австралії заарештувала кількох підозрюваних, яких звинувачують в плануванні серії вибухів в Мельбурні (другому за величиною місті в країні) на Різдво.

Підозрювані, які є прихильниками "Ісламської держави", планували напади на вокзалі "Фліндерс-Стріт", площі Федерації та в соборі Святого Павла, повідомив головний комісар поліції штату Вікторія Грем Ештон.

Йдеться про групу з п'яти чоловік, які "радикалізувалися самостійно". Більшість з них - австралійці, один - виходець з Єгипту, давно живе в Австралії.

У поліції певний час вже стежили за підозрюваними. З посиланням на зібрані докази там заявили, що чоловіки мали намір використовувати саморобні вибухові пристрої та інше озброєння.

Під час рейдів у четвер і п'ятницю, в яких брали участь близько 400 поліцейських, зловмисників нейтралізували.

Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс заявив, що на Різдво на вулиці Мельбурна виведуть посилений склад поліції.

Нагадаємо, Єврокомісія розробила пакет заходів по боротьбі з фінансуванням тероризму.