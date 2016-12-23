У хмарочосі Нью-Йорка сталася пожежа, 24 людини постраждали

Щонайменше 24 людини отримали опіки та травми під час пожежі у хмарочосі Нью-Йорка, серед постраждалих 4 пожежники.

Серед постраждалих і семирічна дитина, яку пожежники знайшли із зупинкою серця на 21-му поверсі будівлі, проте її вдалося реанімувати. Зараз її стан задовільний.

Невідомо, що стало причиною загоряння квартири на третьому поверсі, але свідки кажуть, що вікна були відчинені, і тому вогонь через сильний вітер розповсюдився швидко.

"Пожежникам було дуже нелегко через цей вітер. На верхніх поверхах зафіксоване сильне задимлення", — зазначив голова пожежного підрозділу Джеймс Леонард.

У тридцятитрьохповерховій будівлі, де сталася пожежа, розташовані 465 квартир.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули внаслідок нападу озброєних людей на поліцейських у йорданському місті Ель-Карак в неділю, 18 грудня.