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Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч, голова Української Центральної Ради

У хмарочосі Нью-Йорка сталася пожежа, 24 людини постраждали

23 грудня, 2016 - 10:09
Фото Reuters

Щонайменше 24 людини  отримали опіки та травми під час пожежі у хмарочосі Нью-Йорка, серед постраждалих 4 пожежники.

Серед постраждалих і семирічна дитина, яку пожежники знайшли із зупинкою серця на 21-му поверсі будівлі, проте її вдалося реанімувати. Зараз її стан задовільний.

Невідомо, що стало причиною загоряння квартири на третьому поверсі, але свідки кажуть, що вікна були відчинені, і тому вогонь через сильний вітер розповсюдився швидко.

"Пожежникам було дуже нелегко через цей вітер. На верхніх поверхах зафіксоване сильне задимлення", — зазначив голова пожежного підрозділу Джеймс Леонард.

У тридцятитрьохповерховій будівлі, де сталася пожежа, розташовані 465 квартир.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули внаслідок нападу озброєних людей на поліцейських у йорданському місті Ель-Карак в неділю, 18 грудня.

Джерело: УНН
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