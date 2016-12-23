У Кишиневі відбулася інавгурація п'ятого президента Молдови Додона

У Палаці республіки в Кишиневі відбулася інавгурація п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, інформує Newsmaker.

Ігор Додон вступив на посаду в присутності депутатів, міністрів, членів Центрвиборчкому і суддів Конституційного суду. Запрошені майже 700 гостей: це дипломати, відомі діячі культури, лідери партій і зарубіжні офіційні особи.

Новий президент склав присягу на конституції Молдови і таким чином офіційно вступив на посаду.

Додон відзначив, що за нього голосували в надії на краще майбутнє: "Молдова — наш дім, ми багато можемо для нього зробити".

Нагадаємо, 18 листопада ЦВК Молдови оголосила офіційні результати президентських виборів, проголосивши таким чином переможцем кандидат Ігора Додона.