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У Кишиневі відбулася інавгурація п'ятого президента Молдови Додона

23 грудня, 2016 - 15:15
Фото Reuters

У Палаці республіки в Кишиневі відбулася інавгурація п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, інформує Newsmaker.

Ігор Додон вступив на посаду в присутності депутатів, міністрів, членів Центрвиборчкому і суддів Конституційного суду. Запрошені майже 700 гостей: це дипломати, відомі діячі культури, лідери партій і зарубіжні офіційні особи.

Новий президент склав присягу на конституції Молдови і таким чином офіційно вступив на посаду.

 Додон відзначив, що за нього голосували в надії на краще майбутнє: "Молдова — наш дім, ми багато можемо для нього зробити".

Нагадаємо, 18 листопада ЦВК Молдови оголосила офіційні результати президентських виборів, проголосивши таким чином переможцем кандидат Ігора Додона.

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