У Лівії захопили літак з пасажирами на борту

Авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, захоплений викрадачами.

Як повідомляє видання Times of Malta, викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти, передає УНІАН.

На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб.

Які вимоги висувають викрадачі, поки невідомо. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожують підірвати літак.

За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, який отримав повідомлення про викрадений літак, інформація перевіряється правоохоронними органами.

LIVE: Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/l2PMEvPwS9 pic.twitter.com/x1VD2WZCsZ

— Television Malta (@TelevisionMalta) 23 декабря 2016 г.