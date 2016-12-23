У Луцьку найпопулярнішим місцем у передріздвяні дні стала шопка біля університету

Різдвяні шопки, які є неодмінним атрибутом площ європейських міст, на Волині ще тільки новинка. Традиційно їх у нас ставлять поки що тільки біля храмів. А ця шопка з’явилася біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в Луцьку з легкої руки ректора професора Ігоря Коцана. Він бачив подібні шопки як масове явище у європейських містах, відчув ту радість, яку вони приносять людям і за підтримки колективу облаштував таку і в Луцьку.

Шопка відображає віфлеємську печеру, де народився Ісус Христос, вона є своєрідною «діорамою» із зображенням найбільшого з біблійних таїнств. А що в університеті на кожному факультеті вистачає і творчих колективів, то, каже Анна Данильчук, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами, і вирішили провести біля шопки фестиваль «Різдвяний вертеп».

Він триватиме місяць, до 19 січня, розпочавшись 19 грудня, на Миколая. Кожен факультет сам визначає програму своєї участі у фестивалі. Хтось виступає з різдвяними сценками, колядками, інші проводять благодійні ярмарки. Озвучення для виступів біля шопки працює щодня.

Головне, що університетська шопка (а головний корпус – центр Луцька) стала нині найпопулярнішим місцем у лучан. Сюди приходять і дорослі, і малі. Бо традиційно прикрашені ялинки на Театральному майдані в останні роки викликають у лучан лише нарікання: не дуже цікаве оформлення. Тому університетська шопка стала подарунком вишу для міста, для лучан. В університеті не нарікали на міські ялинки, а зробили свою цікаву новорічно-різдвяну локацію для дозвілля.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк. Фото надані автором