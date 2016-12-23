У Луцьку вийшла перша в Україні друкована газета для незрячих

На такий експеримент пішло місцеве видання «Сім’я і дім» у співпраці з громадським об’єднанням «Генерація успішної дії» та холдингом “CID media Group”. Наразі видано лише пілотний примірник, де на 28 сторінках формату А4 – десять текстів. Газета надрукована шрифтом Брайля. Два місяці тому ГО «Генерація успішної дії» запустила невелику друкарню, яка випустила вже дві книги для незрячих. Її потужність невисока, тому громадське об’єднання збирає кошти на придбання брайль-бокса, це принтер, який дозволить випускати великі за обсягом матеріали. Адже й міні-друкарню «Генерація успішної дії», яку очолює Віталій Ткачук, придбала завдяки перемозі в одному з проектів громадських ініціатив та за пожертви людей.

Луцьк взагалі є піонером у забезпеченні незрячих літературою. Ще у 2004 році Волинська єпархія УПЦ видала три примірники молитвослова, який студенти семінарії викололи шрифтом Брайля вручну. У 2010 році єпархія видала Закон Божий українською мовою шрифтом Брайля, але вже друкованим способом через київське видавництво. Тепер пішли книги світські та з’явилася і газета.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк