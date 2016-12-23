У Львові карантин у навчальних закладах триватиме до кінця року

Сьогодні у міській раді провели позачергове засідання комісії з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення щодо продовження карантину у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Отже, з понеділка, 26 грудня, до п’ятниці, 30 грудня, школярі у Львові на навчання не ходитимуть. Щодо дошкільних закладів, то вони працюватимуть у звичному режимі.

«Якщо за минулий тиждень було зареєстровано 8,5 тис. випадків захворювань на ГРЗ, то на цьому тижні – 10 тис. Здебільшого це стосується дітей віком від п’яти до сімнадцяти років», – зазначив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб. І додав, що так званий інтенсивний показник удвічі перевищує епідпоріг.

Враховуючи погодні умови, також – динаміку захворюваності і динаміку показників, комісія прийняла рішення продовжити тимчасове припинення навчання у навчальних закладах.

Нагадаємо, що на початку поточного тижня ішлося лише про чотири дні карантину (20 – 23 грудня плюс два вихідні від навчання дні – суботу і неділю, 24 і 25 грудня). Згідно з новим розпорядженням, школярики звільнені від навчання до 30 грудня. А далі – канікули.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів