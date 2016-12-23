У Львові розпочали виставку "Ре-Візія"

«Ре-Візія» - саме таку назву має виставка, що її розгорнули у галереї Гері Боумена (вул. Наливайка, 18).

«Святковий передріздвяно-новорічний час – це не тільки передчуття найромантичнішого в році свята: в родинному колі, при ялинці, смаколиках, подарунках і побажаннях… Це ще час підсумків – ревізія справ і ідей, які вдалося/не вдалося реалізувати впродовж року, – говорить мистецтвознавець Наталія Космолінська. – Виставка «Ре-Візія» роком не обмежується – ми вирішили передивитись, бодай пунктиром, творчість тих, хто нині є візиткою львівського мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століття».

Всі твори в експозиції – з приватних колекцій. Автори, а їх понад три десятки, – справді легендарні особистості.

«Духовні цінності у львівському мистецтві були визначальними завжди, – зазначає у Фейсбуку на сторінці галереї кандидат мистецтвознавства Богдан Мисюга. – У ХХ сторіччі їх основу заклали художники та педагоги європейського рівня: Роман та Маргіт Сельські, Лепольд Левицький, Вітольд Манастирський та Роман Турин, Карло Звіринський та Євген Лисик…. Для них ці цінності були сенсом життя, і навчання мистецтву молодих, фактично, було вихованням «споріднених душ». Мабуть тому і феномен «львівської школи» лежить не у визначенні конкретного інституту чи академії, але у колах актуальної естетичної рефлексії».

На думку Богдана Мисюги, виставковий проект «Ре-Візія» – одна із чергових спроб суб’єктивної переоцінки мистецьких явищ Львова другої половини ХХ ст., де визначальним є цінності прогресивного Львова та актуальна проблематика часу – без огляду на ідеологічні, національні та інші розбіжності. «Цих «актуальних» середовищ у Львові було декілька: коло родини Сельських, коло Леопольда Левицького, школа Карла Звіринського, коло Олександра Аксініна, середовище однодумців Василя Польового, чи коло Михайла Штенберга .., – вважає Б. Мисюга. – Всі названі і не названі групи підготували фундамент «актуального Львова», чи такого, що спроможний рефлексувати своїм мистецтвом на виклики глобального Світу».

Організатори «Ре-Візії» зазначають, що більшість із представлених в експозиції творів рідко потрапляють на очі глядачеві на музейних чи галерейних виставках, а для деяких робіт – це взагалі перший публічний показ, позаяк від моменту створення їх зберігають у помешканнях родин та друзів митців.

«Їх присутність – не просто окраса інтер’єру чи антикварна вартість. Це – «вікно» у світ того, хто мав натхнення і талант поділитись цим світом з нами. Це – спогад, дотик, світлий сум, що ця людина відійшла, і тиха радість, що ми мали щастя опинитись в аурі таланту», – наголошує Наталя Космолінська. І додає: «Те, що ці твори вийшли на цей святковий місяць за межі приватного простору в публічний, – розкішний різдвяний подарунок всім, хто захоче його отримати».

То користаймо нагодою!

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА