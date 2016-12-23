У Львові відкрили фотовиставку "За перевалом – перевал"

Експозицію представляють у Палаці мистецтв, а присвячена вона пам'яті відомого львівського фотографа Володимира Песляка, який у лютому закінчив життєвий шлях, а якби жив, то зараз святкував би 70-ліття.

Над фотовиставкою працювали автори проекту «SaveNATURE» Маріанна Лиско та Наталія Палій, організаційну роботу провела фотограф-фрілансер Альона Николаєвич. Спонсором виступив добрий товариш Володимира Песляка, директор Українського протиракового інституту у Відні д-р. Василь-Ярослав Новицький. Куратор показу, він же – автор назви «За перевалом – перевал» – позаштатний автор «Дня» Йосип Марухняк.

Перед відкриттям фотовиставки відбувся показ колекції дизайнерського одягу «SaveNATURE», основою якої є зображення природи українських Карпат фотографів Володимира Песляка та Маріанни Лиско.

За плечима Володимира Песляка – сорок років праці в «Укрінформі». Також його пам’ятають і цінують як засновника громадської екологічної організації «WETI», а ще – першого у Львові модельного агентства. Член Національної спілки журналістів України. Продюсер і режисер відеофільмів «Кремона», «Італійський прованс», відеосерії «Українці світу»: «Візія Петра Яцика», «Богдан Футей. Історія одного американця», «Ліки Ярослава Новицького», «Незалежне судочинство США», документального фільму «Українська пестицидна війна. Досьє WETI». Автор публікацій «40-річні серії репортажів з України та світу», фотоальбому «Шовкова косиця» (співавтор), «Карпати запрошують» (співавтор), «Східні Карпати» (співавтор)…

На відкритті виставки Песляка ішлося про те, що сам Майстер ніколи не мав персональних виставок. Коли його питали «Чому?», знизував плечима і відповідав, що кожен день «виставляється» в «Укрінформі»…

Також організатори виставки говорили про те, що Песляк найбільше у житті любив фотографування, Карпати і жінок, отож намагалися об'єднати в експозиції ці три його вподобання.

«Ми хочемо, щоб його фотографія жила, щоби його надбання служило людям. І це не остання фотовиставка, тому що негативів є дуже багато і з них можна виокремити різні цікаві теми», – пообіцяла Альона Николаєвич.

І додала емоцій у повідомленні на своїй сторінці у Фейсбук: «Володимир Песляк був непересічною людиною, другом, вчителем та наставником для багатьох із нас. Його бракує нам усім. Саме він виховав в мені любов до найкращого для мене інформагентства Укрінформ, для якого сам трудився 40 років. Для мене він залишається найкращим фотографом свого часу. У нього величезний фотографічний доробок. І ця фотовиставка та показ колекції – це нагода знову зібрати близьких для нього людей та згадати про Песляка».

Виставку «За перевалом – перевал» можна оглянути у Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) до 31 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА