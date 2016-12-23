У Парижі водії Uber заблокували дорогу до аеропорту

Водії Uber вийшли на акцію за більш високі тарифи на їх перевезення, заблокувавши дорогу до паризького аеропорту Шарль де Голль, повідомляє The Local France.

«Водії Uber провели акції протесту в двох аеропортах Парижа в п'ятницю, частково заблокувавши доступ до дороги і змусивши поліцію оголосити попередження про ускладнення трафіку», - йдеться у повідомленні.

Поліція Парижа повідомила, що рух був сповільнений навколо аеропортів Шарль де Голль і Орлі близько сьомої ранку.

Як зазначається, водії планують вирушити до французької штаб-квартири Uber в північній частині Парижа.

Також акції протесту плануються і в інших районах міста, включаючи авеню Віктора Гюго.

Водії вимагають підняти мінімальну вартість подорожі з 5 євро до 8, як це було в минулому, оскільки раніше Uber зменшила плату через конкуренцію з боку інших мобільних додатків з виклику таксі.