У США звинувачують Сноудена у співпраці з ФСБ

У США депутати Палати представників звинувачують колишнього контрактника американського Агентства національної безпеки Едварда Сноудена у комунікації з російськими службами безпеки

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Звинувачення містяться у звіті комітету розвідки Палати представників, частина якого була оприлюднена 22 грудня. Але свідчення, які підтверджують звинувачення щодо комунікації Сноудена з російськими спецслужбами, залишаються засекреченими.

"Сноуден завдав серйозної шкоди національній безпеці, а більшість викрадених документів не мають нічого спільного з програмами щодо конфіденційності індивідуальних інтересів. Натомість вони стосуються військових, оборонних та розвідувальних програм, які є цікавими американським ворогам", – йдеться у звіті.

У документі наголошується, що з часу прибуття до Москви Едвард Сноудена, він мав регулярні контакти з російськими спецслужбами.