У Вінниці приземлився черговий борт з пораненими бійцями

До Вінницького військово-медичного центру привезли 10 поранених бійці. Більшість з них зазнали поранення внаслідок боїв на Світлодарській дузі. За попереднім маршрутом, борт мав доставити бійців з Дніпра в Одесу, але через погодні умови військових скерували до Вінниці. Лікарі кажуть, що стан бійців задовільний. Реанімаційних заходів ніхто не потребує.

«Усім пацієнтам одразу була надана необхідна медична допомога. Більшість хлопців з мінно-вибуховими пораненнями, один з пошкодженням ліктьового суглобу, інших з пошкодженням гомілки. Багато з контузіями, – розповідає начальник клініки нервових хвороб військово- медичного клінічного центру Центрального регіону Юрій Околот. – Усі хлопці прибули у задовільному стані, в тому числі і психологічному. Зараз їм надається всіляка медична і психологічна допомога. Усі розміщені, місць вистачає, ліків також не бракує. Словом, все нормально. Працюємо».

Військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади Микола Рослік, який прибув сьогодні до військового шпиталю, розповідає, що бої на Світлодарській дузі точилися запеклі. У нього немає поранення, але через те, що на сильному морозі ремонтував техніку кілька годин поспіль, отримав запалення легень.

«Треба було швиденько все полагодити, бо підводити хлопців не хотілося. Вони тримають оборону, позиції ніхто здавати не збирається, – переконує Микола. – Від імені усіх дякую волонтерам та небайдужим українцям за підтримку. Разом ми переможемо!».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надане автором