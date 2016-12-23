"Укроборонпром" та польська компанія співпрацюватимуть у сфері протиповітряної оборони

Державний концерн "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S. A. підписали сьогодні, 22 грудня 2016, угоду про співпрацю у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Нові домовленості передбачають створення нових зразків зенітної і зенітно-ракетної техніки у відповідності з умовами ведення сучасної війни. З української сторони безпосередніми учасниками співпраці стали ДП "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем".

"Досвід і можливості польських партнерів є важливим для нас і подальшого розвитку українського ОПК. "Укроборонпром" остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти, тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме з компанією країни-члена НАТО ", - заявив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва" Укроборонпрому" Володимир Коробов.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" візьме участь у дослідницьких проектах США.