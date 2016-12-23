В Україні зараз знімають понад 30 нових фільмів, - Держкіно

В Україні зараз знімають більше тридцяти повнометражних ігрових фільмів, серед яких історичні драми, комедії та історії про кохання

Про це у програмі "Відповіді" з Ольгою Лень на Еспресо.TV розповів голова Державного агентства України з питань кінематографії Пилип Іллєнко.

"Зараз у нас у виробництві вже більше тридцяти повнометражних ігрових фільмів на різних етапах і на різні теми. Це і історичні драми, і комедії сучасні, і історії про кохання, і такі незвичні для українського кіно жанри, як іронічні чи сатиричні треш-хорори", - сказав Іллєнко.

За його словами, наприкінці цього року чи на початку наступного вийде перша частина українського фентезі "Сторожова застава".

Іллєнко також нагадав, що ця осінь стала прем’єрною для українського кіно.

"Вже вийшли в прокат такі (не побоюся цього слова) для України дійсно певного роду блокбастери – це перший повнометражний анімаційний 3Dфільм "Микита Кожум’яка", в листопаді – "Гніздо горлиці", у грудні - "Моя бабуся – Фані Каплан", - додав голова Держкіно.