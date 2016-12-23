Вашингтон закликав Москву вплинути на сепаратистів для зменшення насильства

Державний департамент США вітає угоду про припинення вогню на Сході України, що має розпочатися 24 грудня напередодні свята Різдва у християн західного обряду.

У свою чергу, Вашингтон сподівається, що домовленість стане "початком тривалої тиші на лінії розмежування", заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

"Ми глибоко стурбовані останнім сплеском насильства на Сході України, коли об'єднані російсько-сепаратистські сили щодня атакували українські позиції важкою зброєю, забороненою мінськими угодами", - цитує речника Держдепу Джона Кірбі веб-сайт дипломатичного відомства.

Вашингтон також закликав Москву використати свій вплив на сепаратистів для зменшення насильства.

Нагадаємо, 21 грудня Тристороння контактна група заявила про повне припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.