Викрадачі лівійського літака звільнили 65 людей

Викрадачі лівійського літака Airbus А320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті, відпускають пасажирів.

Про це свідчить пряма трансляція, яку веде AIRLIVE.net на своїй сторінці у Facebook.

Частина пасажирів захопленого літака лівійських авіаліній Afriqiyah Airways A320 звільнена.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

Серед перших звільнених - жінки і діти.

Згідно з останньою інформацією, звільнені 65 пасажирів.

Нагадаємо, що викрадачі лівійського літака вимагають звільнення сина Каддафі.