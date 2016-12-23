За 18-20 грудня в морг надійшло 42 тіла загиблих бойовиків зі Світлодарська, - Тимчук

Протягом 18-20 грудня під час бойових дій в районі Світлодарської дуги в обласну клінічну лікарню ім. Калініна Донецька надійшло 42 тіла загиблих бойовиків.

Про це повідомив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"За загальними підрахунками групи ІС, протягом 18-20 грудня ц.р. (під час бойових дій в районі Світлодарськ дуги) в обласну клінічну лікарню ім. Калініна (м.Донецьк) надійшло 42 тіла загиблих бойовиків", - повідомив Тимчук.

Він також зазначив, що у лікарні потрапило близько 70 тіл поранених терористів.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО.