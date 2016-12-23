За день бойовики 30 разів обстріляли позиції сил АТО

Сьогодні, 23 грудня, бойовики 30 разів обстрілювали позиції сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках... Загалом з опівночі зафіксовано 30 обстрілів, з них 2 - по населеному пункту", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного пахаря. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили Троїцьке та Новоолександрівка.