За підсумками евакуації Алеппо залишило 35 тисяч людей

З міста Алеппо, яке 22 грудня повністю повернулося під контроль сирійського уряду, було евакуйовано загалом 35 тисяч мирних жителів та військових сирійської опозиції.

Про це повідомив радник ООН з гуманітарних питань Ян Єгеланд, передає Європейська правда.

За його словами, близько 35 тисяч осіб залишили східну частину Алеппо на 200 автобусах та на 750 вантажних і легкових автомобілях, які проїжджали через ворота "Ramouseh", де перебували спостерігачі ООН.

Проте, за інформацією турецького агентства Anadolu, починаючи з 15 грудня зі східного Алеппо було евакуйовано 45 тисяч осіб.

Єгеланд повідомив, що 22 грудня "дуже масова, небезпечна, важка та складна евакуація" вступила у свою завершальну фазу.

Радник ООН подякував Сирійському арабському Червоному Півмісяцю та Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), а також команді ООН, які допомагали здійснювати евакуацію зі східного Алеппо, а також 32 неурядовим організаціям, які співпрацювали з ООН в провінції Ідліб і в сільській місцевості поблизу Алеппо.

Між тим, він зазначив, що присутність ООН необхідна у всіх областях, де йдуть бойові дії.

За його словами, ще є 15 заблокованих районів за межами східного Алеппо. "Їм не стало краще в цих областях, тому що всі погляди були спрямовані на Алеппо", - заявив Єгеланд.

Лише один гуманітарний конвой в грудні добрався до палестинського села Хан Елшіх, яке знаходиться на північному заході від Дамаска.

"Ситуація покращилася для 6 тисяч осіб, проте всі інші місця ще не отримали гуманітарну допомогу. У листопаді ситуація була дуже погана", - додав він.

Нагадаємо, командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес звинуватив Росію у використанні військової кампанії в Сирії для "навчання у бойових умовах".